Resmen boşandılar!

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Çağla Şikel ile Emre Altuğ boşandı. 7 yıllık evli çiftin çocuklarının velayeti Çağla Şikel'e verildi.

Manken Çağla Şikel ile şarkıcı Emre Altuğ, tek celsede boşandı. Mahkeme, 7 yıllık evli olan çiftin çocuklarının velayetini Çağla Şikel?'e verdi.



Çağla Şikel ve Emre Altuğ çifti, dün saat 14.00 sıralarında Beykoz Adliyesi?ne geldi. Yaklaşık 10 dakika aile mahkemesi salonunda kalan çiftin bir protokolle tek celsede boşandığı öğrenildi. Duruşmada hakim, çocukların velayetini Çağla Şikel'?e verdi.



Boşanmanın ardından Emre Altuğ soruları yanıtsız bırakırken, Çağla Şıkel basın mensuplarına sadece, ?İyi günlerö demekle yetindi. Adliyenin arka kapısından çıkan çift, geldikleri gibi birlikte aynı araçla adliyeden ayrıldı.



(CİHAN)