Resmen boşandılar

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Marc Anthony ve Jennifer Lopez sonunda resmen boşandı...

2011 yılında 7 yıllık evliliklerini bitiren ünlü çiftin boşanma davası sonuçlandı. Çift, 2011 yılında ayrıldıktan tam 1 yıl sonra Marc Anthony Jennifer Lopez'e boşanma davası açmıştı. Ancak Lopez ve Anthony'nin çalışma yoğunlukları nedeniyle dava bir sonuca bağlanmaıyordu. Los Angeles mahkemesi tarafından pazartesi gerçekleştirilen duruşmada, çift resmen boşanmış oldu. Ünlü çiftin ikiz bebeklerinin velayeti Jennifer Lopez'de kalırken, Anthony çocukların masrafı için her ay 18.000$ ödemeyi kabul etti.