Rihanna onu taklit ediyormuş!

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Rihanna'ya küfür dolu mektuplar bırakan sapık yakalandı.

Rihanna’nın sapığı sonunda yakalandı. Ünlü şarkıcının Manhattan’daki dairesine hakaret içerikli pek çok mektup bırakan adamın, 53 yaşındaki Kevin McGlynn olduğu anlaşıldı.



Bir süredir hakaret içerikli mektup alan Rihanna’nın şikayeti üzerine daireyi takibe alan polis, yeni bir mektup bıraktıktan sonra hızla uzaklaşan McGlynn’i kıskıvrak yakaladı ve tutukladı.

Mahkemede, Jay Z, Kanye West ve Rihanna gibi isimlerin, kendi şarkılarını taklit ettiğini iddia eden McGlynn için karar bir sonraki duruşmada verilecek. McGlynn, yazdığı mektuplarda Rihanna’ya çok ağır küfürler kaleme almıştı.