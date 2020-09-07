Harry Potter and the Goblet of Fire filmindeki Cedric Diggory rolüyle çok küçük yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Robert Pattinson’ı tüm dünya Twilight serisindeki Edward Cullen rolüyle tanıdı.
Modern zamanın beyaz atlı prensi olarak görülen yakışıklı vampir karakteri o kadar sevildi ki bu rol üzerine yapıştı ve bir süre bağımsız filmlerde, oyunculuğunu ispat eden filmlerde rol alsa da son dönemde yeni Batman olacağı duyulunca eleştirilerin de hedefi oldu.
Gerçekten yıllardır Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck gibi birbirinden başarılı oyuncuların mirasçısı olabilecek miydi? The Batman’in ilk fragmanıyla birlikte bu şüpheler yerini heyecana bıraktı fakat filmle ilgili beklentilerimizi bir süre daha ertelemek zorundayız çünkü çekimler ertelendi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle neredeyse tüm projeleri askıya alan sinema sektöründe hareketlenmeler yeniden başlayınca, The Batman ekibi de Londra’daki Leavesden Stüdyoları'nda çekimlerine başladı. Ancak başladıktan sadece üç gün sonra sette birinin covid-19 testi pozitif çıktığı için çekimler yeniden durduruldu. Başta isim verilmese de sonradan yapılan açıklamada testi pozitif çıkan kişinin Robert Pattinson olduğu duyuruldu.
Oyuncunun virüsü
Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’in basın tanıtımlarında kapmış
olabileceği düşünülüyor ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı. Matt Reeves'in yönetmenliğini yaptığı filmin planlanan gösterim tarihi 1 Ekim 2021olarak belirlenmişti ama bu erteleme nedeniyle gecikme olabilir.
Henüz 33 yaşında olan Robert Pattinson’a geçmiş olsun diyoruz ve setlere en kısa sürede dönmesini umuyoruz.
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