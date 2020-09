Kariyerinin en verimli çağlarına giren ve birbirinden ünlü yönetmenlerle yüksek gişeli filmler çekmeye başlayan Robert Pattinson’a Covid-19 teşhisi konması, The Batman çekimlerinin ertelenmesine sebep oldu.

Harry Potter and the Goblet of Fire filmindeki Cedric Diggory rolüyle çok küçük yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Robert Pattinson’ı tüm dünya Twilight serisindeki Edward Cullen rolüyle tanıdı.

BATMAN'İ CANLANDIRACAK

Modern zamanın beyaz atlı prensi olarak görülen yakışıklı vampir karakteri o kadar sevildi ki bu rol üzerine yapıştı ve bir süre bağımsız filmlerde, oyunculuğunu ispat eden filmlerde rol alsa da son dönemde yeni Batman olacağı duyulunca eleştirilerin de hedefi oldu.







BATMAN ÇEKİMLERİ ERTELENDİ

Gerçekten yıllardır Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck gibi birbirinden başarılı oyuncuların mirasçısı olabilecek miydi? The Batman’in ilk fragmanıyla birlikte bu şüpheler yerini heyecana bıraktı fakat filmle ilgili beklentilerimizi bir süre daha ertelemek zorundayız çünkü çekimler ertelendi.





ROBERT PATTINSON'UN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Covid-19 pandemisi nedeniyle neredeyse tüm projeleri askıya alan sinema sektöründe hareketlenmeler yeniden başlayınca, The Batman ekibi de Londra’daki Leavesden Stüdyoları'nda çekimlerine başladı. Ancak başladıktan sadece üç gün sonra sette birinin covid-19 testi pozitif çıktığı için çekimler yeniden durduruldu. Başta isim verilmese de sonradan yapılan açıklamada testi pozitif çıkan kişinin Robert Pattinson olduğu duyuruldu.

Oyuncunun virüsü Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’in basın tanıtımlarında kapmış olabileceği düşünülüyor ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı. Matt Reeves'in yönetmenliğini yaptığı filmin planlanan gösterim tarihi 1 Ekim 2021olarak belirlenmişti ama bu erteleme nedeniyle gecikme olabilir.



Henüz 33 yaşında olan Robert Pattinson’a geçmiş olsun diyoruz ve setlere en kısa sürede dönmesini umuyoruz.

