Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes'e ada hediye etti.





Dünyanın bir numaralı futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, menajerliğini yapan Jorge Mendes'e düğün hediyesi olarak bir ada hediye etti.Yıllardır beraber olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturan ünlü menajer Jorge Mendes, şahit olarak Cristiano Ronaldo'yu seçti. Futbol dünyasından çok sayıda seçkin başkan ve futbolcuların katıldığı törende Ronaldo, Mendes'e bir jest yaptı ve bu çifte Yunanistan'dan aldığı bir adanın tapusunu teslim etti. Yunan adasının fiyati açıklanmadı ancak 10 ile 50 milyon Euro arasında bir fiyata mal olabileceği belirtiliyor. 49 yaşındaki Mendes'in önümüzdeki günlerde adaya giderek buraya yeni bir isim vereceği ve bazı yatırımalar yapacağı belirtiliyor. Çok sayıda futbolcunun menajerliğini yapan Jorge Mendes'in servetinin 100 milyon Euro'nun üzerinde olduğu iddia ediliyor. (DHA)