Ronaldo'nun iki katı kazanıyor!

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Amerikan ekonomi dergisi Forbes, Brezilyalı süpermodel Gisele Bündchen'ın geçtiğimiz bir yıl içinde 47 milyon dolar (100 milyon TL) kazandığını iddia etti.

Milliyet 'in haberine göre; bu rakam, Brezilyalı futbol yıldızı Ronaldo’nun gelirinin 2 katı. Bu yıl, Moda markası H&M’in yüzü ve Louis Vuitton elçisi olan Bündchen aynı zamanda birçok modacının da kıyafetlerini giyip reklamlarını yaptı.



Mankenin yıllık geliri göz önünde bulundurulduğunda ortalama olarak günde 128 bin dolar (272 bin TL) kazandığı belirtildi. Forbes , Bündchen’ın yedi yıl üstüste dünyanın en çok kazanan mankeni olduğunu açıkladı. Dergiye göre, sadece yaptığı anlaşmalarla değil, yerinde gayrımenkul yatırımları da Brezilyalı mankene kazanç sağlıyor.