Ruh eşini arıyor!

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Taylor Swift, gerçek aşkın peşinde...

Medyatik aşklarıyla tanınan şarkıcı Taylor Swift, hayalindeki erkeği aramaya devam ediyor. Hollywood'un ve müzik dünyasının ünlü erkekleriyle yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Taylor Swift, hayallerini süsleyen erkeği henüz bulamadığını söyledi. Son olarak One Direction grubunun solisti Harry Styles'tan ayrılan Swift, bugüne kadar Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Zac Efron, Joe Jonas ve Conor Kennedy gibi ünlü erkeklerle ilişki yaşamıştı. Glamour dergisine konuşan 23 yaşındaki şarkıcı, şunları söyledi: "Yaşadıklarımdan öğrendiğim şey; eğer biriyle aranızda doğal bir çekim varsa, ilişki için sorun yaratan diğer her şeyi görmezden geliyorsun.''