Russell Crowe, Cem Yılmaz'ı sildi!

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Russell Crowe, The Water Diviner (Su Bulucu) filminin çekimlerinin ardından Cem Yılmaz’ı Twitter’da takibi bıraktı.

Russell Crowe'la Cem Yılmaz'ın arasına kara kedi girdi!



Crowe, 'The Water Diviner' filminde rol alması için uzun süre Cem Yılmaz'ın peşinden koşmuştu. 'Evet' cevabını alan ünlü oyuncu, verdiği röportajlarda da Yılmaz'ı yere göğe sığdıramamıştı.



Ancak Crowe, filmin çekimleri biter bitmez Cem Yılmaz'ı Twitter'da unfollow etti (takibi bıraktı). Yılmaz'ın 28 kişilik takip listesinde ise Russell Crowe hala duruyor.