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Sahnede soyundu

Justin Bieber, Fashion Rocks konserinde sahnede soyundu.
Şarkıları ve yakışıklılığıyla olduğu kadar çılgınlıklarıyla da adından söz ettiren Justin Bieber bu kez de sahnede soyundu. Fashion Rocks konserinde ünlü şarkıcı Rita Ora'nın şarkı tanıtımını yaparken  birden tişörtünü ve pantolonunu çıkarttı.
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