Sahnede yaralandı

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Ünlü şarkıcı Enrique Iglasias konser sırasında yaralandı.

İspanyol yıldız Enrique Iglasias, Meksika'da verdiği konser sırasında, görüntü alan drone (hava aracı) pervanesinin eline çarpması sonucu kanlar içinde kaldı. Iglasias, yaralanmasına rağmen sahneden ayrılmadı ve konserini bitirdi. O anlar kameralara yansıdı. Olay, Meksika'nın Tijuana kentinde Cumartesi akşamı meydana geldi. 12 bin kişilik coşkulu bir kalabalığa konser veren Iglasias, seyircileri görüntüleyen uzaktan kumandalı ve kameralı hava aracını tutmaya çalıştı. Ancak helikopterin pervanesinin çarpması sonucu iki parmağı birçok noktadan kesildi. Bir anda kanlar içinde kalan şarkıcıya sahne kenarında ilk müdahale yapıldı. Iglasias konserine devam etti. Şarkıcının durmayan kanı konser boyunca her yere yayıldı. Tişörtü ile elindeki sargı bezi de adeta kırmızıya bulandı. Ünlü şarkıcı, konserini kanlar içinde tamamladıktan hemen sonra kendisini bekleyen uçakla Los Angeles'taki bir hastaneye götürüldü. Ünlü gazeteci Joe Bonilla, Enrique Iglasias'ın yaralı halde konserine devam etmesine ilişkin Twitter'da, "Onun profesyonelliğine dair başka bir örnek" yorumunu yaptı. (CİHAN)