'Deli Kızın Türküsü'nün yazarı ünlü şair ve yazar Gülten Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti.





Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede yaşama veda eden Akın'ın cenazesi, 6 Kasım Cuma günü Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.Şair ve yazar Gülten Akın, 1933'te Yozgat'ta doğdu. Yardımcı avukatlık, avukatlık ve öğretmenlik yapan Akın'ın ilk şiiri 1951'de Son Haber gazetesinde yayımlandı."Hisar", "Varlık", "Yeditepe", "Türk Dili", "Mülkiye" gibi dergilerde şiirleri yer alan ünlü şairin, eserleri pek çok dile çevrildi ve 40'tan fazla şiiri bestelendi. Akın'ın, "Deli Kızın Türküsü" isimli şiiri bestelenerek, Sezen Aksu'nun 1993'te yayımladığı albümüne adını verdi.Milliyet Gazetesi'nin yaptığı anket sonucu Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ölümünden sonra yaşayan en büyük şair seçilen Akın'ın, "Rüzgar Saati", "Kestim Kara Saçlarımı", "Sığda", "Kırmızı Karanfil", "Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı" , "Ağıtlar ve Türküler", "Sessiz Arka Bahçeler" ve "Uzak Bir Kıyıda" isimli kitapları bulunuyor.