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Sanat dünyası Çolpan İlhan için ne dedi?

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan Çolpan İlhan'ın ölümünün ardından ünlü isimler twitter'dan üzüntülerini işte böyle dile getirdi...
Ayşegül Aldinç @AldincAysegul 
Çolpan İlhan 'ı kaybetmişiz.. Harika bir insan ve çok değerli bir sanatçıydı.. Üzüntüm tarifsiz.. Nur içinde yatsın..
 
Ceyda Düvenci @Ceyda_duvenci 
İnanamıyorum :( Çolpan ilhan... Başımız sağolsun...
 
Esra Erol @ErolEsra  
Çolpan İlhan vefat etti. Bizim için bir yıldız kaydı. Ama o sevdiklerine kavuştu. Nurlar içinde uyu... 
 
Yonca Evcimik @YoncaEvcimik  
Çolpan İlhan ...  "Nur içinde yatsın..”?? Tüm aileye sabir diliyorum...
 
Selçuk Yöntem @selcuk_yontem  
Çok çok üzüldüm.Değerli bir sanatçımız sanat ortamının rengi  Çolpan İlhan mekanın cennet olsun.
 
Deniz Çakır @DenizCkr  
Çolpan İlhan'ı kaybetmişiz.. Çok üzgünüm.. Nurlar içinde yatsın...
 
Sevinç Erbulak @SErbulak  
Birlikte oynadığımız günler doldu şu an odama. Ne güzel öğretmişti bize Çolpan İlhan. Nurlarda uyusun, yolu açık olsun.
 
Bengü @Bengu  
Çolpan İlhan...Asaletin diğer adıydı...Nurlar içinde yatsın...çok üzüldüm...
 
Yavuz Bingöl @YvzbNgl 
Yol gosteren,nezaketli,tiyatro asigi,yardim sever,canimiz,annemiz ablamiz... Herseyimizdi colpan ilhan.Kaybetmenin derin acisi icindeyim:(:(
 
Metin Uca @MetinUca 
Bu eski hanımefendilerin kullandığı ipek mendil gibi şık, ağırbaşlı, kibar, yumuşak Çolpan İlhan ablamızı Sadri Alışık'ına uğurlamanın hüznü
 
Ömür Gedik @omurgedik  
Kızım derdi, annem gibi severdim. Çolpan İlhan ne şık, ne zarif bir hanımefendiydi. Türk tiyatro ve sinema dünyasının başı sağolsun.

Reyhan Karaca @Reyhan_Karaca 
Mekanin cennet olsun #Çolpanİlhan ...
 
Ayce Abana @ayceabana 
Sadri'ciğinin yanına uçmuş Çolpan İlhan....hep güzel kalicak...
 
Yunus Günçe @yunusgunce 
asil...örnek...çağdaş...sanatçı...sizi de çok özleyeceğiz sevgili #Çolpanİlhan . Sadri abiye selam söyleyin lütfen!
 
Cicek Dilligil @CicekDilligil 
Şu an kalakaldım...Çolpan İlhan:(
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