Sanat dünyası Çolpan İlhan için ne dedi?

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Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan Çolpan İlhan'ın ölümünün ardından ünlü isimler twitter'dan üzüntülerini işte böyle dile getirdi...

Ayşegül Aldinç @AldincAysegul

Çolpan İlhan 'ı kaybetmişiz.. Harika bir insan ve çok değerli bir sanatçıydı.. Üzüntüm tarifsiz.. Nur içinde yatsın..



Ceyda Düvenci @Ceyda_duvenci

İnanamıyorum :( Çolpan ilhan... Başımız sağolsun...



Esra Erol @ErolEsra

Çolpan İlhan vefat etti. Bizim için bir yıldız kaydı. Ama o sevdiklerine kavuştu. Nurlar içinde uyu...



Yonca Evcimik @YoncaEvcimik

Çolpan İlhan ... "Nur içinde yatsın..”?? Tüm aileye sabir diliyorum...



Selçuk Yöntem @selcuk_yontem

Çok çok üzüldüm.Değerli bir sanatçımız sanat ortamının rengi Çolpan İlhan mekanın cennet olsun.



Deniz Çakır @DenizCkr

Çolpan İlhan'ı kaybetmişiz.. Çok üzgünüm.. Nurlar içinde yatsın...



Sevinç Erbulak @SErbulak

Birlikte oynadığımız günler doldu şu an odama. Ne güzel öğretmişti bize Çolpan İlhan. Nurlarda uyusun, yolu açık olsun.



Bengü @Bengu

Çolpan İlhan...Asaletin diğer adıydı...Nurlar içinde yatsın...çok üzüldüm...



Yavuz Bingöl @YvzbNgl

Yol gosteren,nezaketli,tiyatro asigi,yardim sever,canimiz,annemiz ablamiz... Herseyimizdi colpan ilhan.Kaybetmenin derin acisi icindeyim:(:(



Metin Uca @MetinUca

Bu eski hanımefendilerin kullandığı ipek mendil gibi şık, ağırbaşlı, kibar, yumuşak Çolpan İlhan ablamızı Sadri Alışık'ına uğurlamanın hüznü



Ömür Gedik @omurgedik

Kızım derdi, annem gibi severdim. Çolpan İlhan ne şık, ne zarif bir hanımefendiydi. Türk tiyatro ve sinema dünyasının başı sağolsun.



Reyhan Karaca @Reyhan_Karaca

Mekanin cennet olsun #Çolpanİlhan ...



Ayce Abana @ayceabana

Sadri'ciğinin yanına uçmuş Çolpan İlhan....hep güzel kalicak...



Yunus Günçe @yunusgunce

asil...örnek...çağdaş...sanatçı...sizi de çok özleyeceğiz sevgili #Çolpanİlhan . Sadri abiye selam söyleyin lütfen!



Cicek Dilligil @CicekDilligil

Şu an kalakaldım...Çolpan İlhan:(