Sanat dünyası Çolpan İlhan için ne dedi?
Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan Çolpan İlhan'ın ölümünün ardından ünlü isimler twitter'dan üzüntülerini işte böyle dile getirdi...
Ayşegül Aldinç @AldincAysegul
Çolpan İlhan 'ı kaybetmişiz.. Harika bir insan ve çok değerli bir sanatçıydı.. Üzüntüm tarifsiz.. Nur içinde yatsın..
Ceyda Düvenci @Ceyda_duvenci
İnanamıyorum :( Çolpan ilhan... Başımız sağolsun...
Esra Erol @ErolEsra
Çolpan İlhan vefat etti. Bizim için bir yıldız kaydı. Ama o sevdiklerine kavuştu. Nurlar içinde uyu...
Yonca Evcimik @YoncaEvcimik
Çolpan İlhan ... "Nur içinde yatsın..”?? Tüm aileye sabir diliyorum...
Selçuk Yöntem @selcuk_yontem
Çok çok üzüldüm.Değerli bir sanatçımız sanat ortamının rengi Çolpan İlhan mekanın cennet olsun.
Deniz Çakır @DenizCkr
Çolpan İlhan'ı kaybetmişiz.. Çok üzgünüm.. Nurlar içinde yatsın...
Sevinç Erbulak @SErbulak
Birlikte oynadığımız günler doldu şu an odama. Ne güzel öğretmişti bize Çolpan İlhan. Nurlarda uyusun, yolu açık olsun.
Bengü @Bengu
Çolpan İlhan...Asaletin diğer adıydı...Nurlar içinde yatsın...çok üzüldüm...
Yavuz Bingöl @YvzbNgl
Yol gosteren,nezaketli,tiyatro asigi,yardim sever,canimiz,annemiz ablamiz... Herseyimizdi colpan ilhan.Kaybetmenin derin acisi icindeyim:(:(
Metin Uca @MetinUca
Bu eski hanımefendilerin kullandığı ipek mendil gibi şık, ağırbaşlı, kibar, yumuşak Çolpan İlhan ablamızı Sadri Alışık'ına uğurlamanın hüznü
Ömür Gedik @omurgedik
Kızım derdi, annem gibi severdim. Çolpan İlhan ne şık, ne zarif bir hanımefendiydi. Türk tiyatro ve sinema dünyasının başı sağolsun.
Reyhan Karaca @Reyhan_Karaca
Mekanin cennet olsun #Çolpanİlhan ...
Ayce Abana @ayceabana
Sadri'ciğinin yanına uçmuş Çolpan İlhan....hep güzel kalicak...
Yunus Günçe @yunusgunce
asil...örnek...çağdaş...sanatçı...sizi de çok özleyeceğiz sevgili #Çolpanİlhan . Sadri abiye selam söyleyin lütfen!
Cicek Dilligil @CicekDilligil
Şu an kalakaldım...Çolpan İlhan:(