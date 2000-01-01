Ünlü oyuncu Erdal Tosun bu sabah Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında hayatını yitirdi.

Sarıyer Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, kavşağa girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan bir araç, Levent yönüne giden sanatçı Erdal Tosun'un kullandığı otomobilin üzerine uçtu. Kaza sonucu Sanatçı Erdal Tosun, otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki sürücü ise yaralandı.

Erdal Tosun'un ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını üzüntüye boğdu.

ERDAL TOSUN KİMDİR?

Yeşilçam aktörlerinden Necdet Tosun'un oğlu olan Erdal Tosun, 9 Nisan 1963'te İstanbul'da doğdu. 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Özel Tiyatro'yu kurdu. Bir süre Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı, sonrasında BKM Oyuncuları arasına katıldı. Bir Demet Tyatro'da canlandırdığı Eyvah Necdet rolüyle tanındı. Aynı projede Spartaküs Vedat/İri Hikmet/Hidayet/Ekmekçi Danyal gibi rolleri de canlandırdı. 'Üsküdar'a Giderken' ve 'Kardeş Payı' gibi dizilerde de rol alan Erdal Tosun; Vizontele, Vizontele Tuuba, Gora, Organize İşler, Babam ve Oğlum, Neşeli Hayat, Çakallarla Dans, Çalgı Çengi, Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Düğün Dernek2: Sünnet gibi birçok başarılı filmde rol aldı. Tosun son olarak Küçük Esnaf filminde rol almıştı.

Erdal Tosun'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gürdal Tosun da 2000 yılında hayatını kaybetmişti.