Yazı: H. Anıl Çırpan - Nuriye Kırma/Hafta Sonu
Sanatçıların konserlerden önceki kulis istekleri ünlüdür. Kimi su, yemek , havlu gibi temel ihtiyaçları dışında bir talepte bulunmazken kimi de masöz, bol alkol, tortilla cipsi, berber koltuğu, elektrikli scooter’a kadar birbirinden ilginç isteklerde bulunur. İşte yerli ve yabancı starların talepleri.
Demet Akalın
•Bir adet boy aynası
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Kuliste ısıtıcı olmalı
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Bol miktarda kola ve taze sıkılmış meyve suları
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Kahve ve çay makinesi
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Çerez ve meyve
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Enerji içeceği
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Peçete, kağıt havlu, el ve yüz havlusu
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Bornoz
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Masöz (Kendi masözü)