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Sanatçıların kulis talepleri

Kulis buzdağının tepsinin altında yatanları araştırdık, soyunma odası ve sahne kulislerinde kimlerin neler istediğini öğrendik.
Yazı: H. Anıl Çırpan - Nuriye Kırma/Hafta Sonu

Sanatçıların konserlerden önceki kulis istekleri ünlüdür. Kimi su, yemek , havlu gibi temel ihtiyaçları dışında bir talepte bulunmazken kimi de masöz, bol alkol, tortilla cipsi, berber koltuğu, elektrikli scooter’a kadar birbirinden ilginç isteklerde bulunur. İşte yerli ve yabancı starların talepleri.

Demet Akalın
•Bir adet boy aynası
Kuliste ısıtıcı olmalı
Bol miktarda kola ve taze sıkılmış meyve suları
Kahve ve çay makinesi
Çerez ve meyve
Enerji içeceği
Peçete, kağıt havlu, el ve yüz havlusu
Bornoz
Masöz (Kendi masözü)

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