Kulis buzdağının tepsinin altında yatanları araştırdık, soyunma odası ve sahne kulislerinde kimlerin neler istediğini öğrendik.

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Yazı: H. Anıl Çırpan - Nuriye Kırma/Hafta SonuSanatçıların konserlerden önceki kulis istekleri ünlüdür. Kimi su, yemek , havlu gibi temel ihtiyaçları dışında bir talepte bulunmazken kimi de masöz, bol alkol, tortilla cipsi, berber koltuğu, elektrikli scooter’a kadar birbirinden ilginç isteklerde bulunur. İşte yerli ve yabancı starların talepleri.•Bir adet boy aynasıKuliste ısıtıcı olmalıBol miktarda kola ve taze sıkılmış meyve sularıKahve ve çay makinesiÇerez ve meyveEnerji içeceğiPeçete, kağıt havlu, el ve yüz havlusuBornozMasöz (Kendi masözü)