Sandra Bullock televizyona transfer oluyor!

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Hollywood'un başarılı aktristi Sandra Bullock televizyon yapımcısı Michael Morris ile görüştü.

Kate Winslet, Matthew McConaughey, Sigourney Weaver ve Jennifer Lopez gibi ünlü isimlerin ardından Hollywood'un en başarılı oyuncularından Sandra Bullock'ta bir televizyon dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Bullock'un Brothers & Sisters, In Plain Sight ve Smash gibi başarılı televizyon prodüksüyonlarının yapımcısı Michael Morris ile görüştüğü ve bir proje üzerinde uzlaştığı ortaya çıktı. Dizi için cast çalışmalarını sürdüren Morris, Bullock'un başrolünde yer alacağı dizi ile ilgili ser verip sır vermiyor. Dizinin yeni sezonda NBC yada USA kanalında gösterilmesi planlanıyor.