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Şans mı o?

Gucci’nin Kreatif Direktörü Alessandro Michele, bir süredir Instagram’dan takip ettiği bir kıza kafayı takarsa ne olur?

Elbette, Angelica Hicks adındaki bu illüstrasyon sanatçısının, hayallerinin ötesinde bir iş teklifi ayağına gelir. Esprili, eğlenceli ve renkli çizimleriyle moda endüstrisinin en büyük markalarından birinin dikkatini çekmeyi başaran bu kız, bir sabah bazı çizimlerinin haklarını satın almak ve sınırlı sayıda üretilecek bir tişört koleksiyonu için kullanmak isteyen Alessandro Michele’den mail alacağını aklını ucundan dahi geçirmiyordu. Fırsatın ne zaman kapınızı çalacağını asla bilemezsiniz. Unutmadan, The Angelica HicksxGucci koleksiyonu satışta!


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