Şanslı kedi!

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Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu koltukta kediyle uyurken çekilmiş fotoğrafını Instagram takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafın altına Tatlıtuğ'un fanları tarafından çok sayıda yorum da yapıldı. İşte onlardan bazıları...

• Kediyim ben kedi

• Ben size ölürümmmmm

• Bazen bu kedinin yerinde olmak istersin:))))

• Kedin olayım :D

• Kedilerden pek haz etmem ama buna bayıldım galiba:)

• Ah o kedinin yerinde ben olsaydım:)

• Kedi olmak istedim