Saruman'dan kötü haber

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Ünlü aktör Christopher Lee hayatını kaybetti.

Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman karakterine hayat veren efsanevi oyuncu Christopher Lee, 93 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir solunum yetmezliği çeken oyuncunun kalp rahatsızlığı da vardı. Telegraph'ın haberine göre, 3 haftadır hastanede tedavi gören Lee, pazar günü hayatını kaybetti ancak ölüm açıklaması bu sabah 50 yıldır birlikte olduğu eşi tarafından yapıldı.



Sinemaya 40'lı yıllarda adım atan Christopher Lee birçok filmde çok önemli karakterlere hayat verdi. 'Saruman' olarak tanıdığımız Lee; Alis Harikalar Diyarında, Hayalet Süvari, Dracula, Star Wars, Ölü Gelin, Hugo, Hobbit gibi birçok önemli yapımda rol almıştı.