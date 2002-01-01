Şatosu yandı!

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Claudia Schiffer'ın 16. yüzyıldan kalma şatosunda yangın çıktı.

Alman model Claudia Schiffer ve yönetmen kocası Matthew Vaughn’ın İngiltere’nin Suffolk bölgesinde bulunan 16. yüzyıldan kalma şatolarında yangın çıktı. 50 itfaiye görevlisi yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Çift, Coldham Hall Şatosu’nu 2002’de 5 milyon sterline satın almıştı. Yangının şatonun çalışma ofisi ve misafirhane olarak kullanılan bir bölümünde çıktığı ve büyük bir kısmının tahrip olduğu belirtildi.