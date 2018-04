Scarlett Johansson anne oldu

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Scarlett Johansson'un menajeri Marcel Pariseau, oyuncunun kızına Rose adını verdiğini, anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



29 yaşındaki Johansson, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransız gazeteci Romain Dauriac ile nişanlanmıştı.



Kariyerine 1994'te "North" filmi ile başlayan Johansson, 1998'de Robert Redford ve Kristin Scott Thomas ile kamera karşısına geçtiği "The Horse Whisperer" filmi ile dünya çapında ün kazandı. Johansson, "Lost in Translation" filmindeki performansıyla BAFTA tarafından En İyi Kadın Ödülü'ne layık görüldü.



Ünlü oyuncu, son olarak şu an da vizyonda olan Luc Besson'un "Lucy" adlı filminde oynadı.