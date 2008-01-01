Scarlett Johansson hamile!

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Scarlett Johansson'un hamile olduğu iddia edildi.

Hollywood'un yaşayan en seksi kadınlarından biri olarak gösterilen ve 'İnci Küpeli Kız' filmiyle tanınan aktris Scarlett Johansson, bu kez özel hayatı ile gündemde!



İngiliz The Daily Mail'de yer alan habere göre; Fransız gazeteci nişanlısı Romain Dauriac ile yaklaşık 6 ay önce nişanlandığını ilan eden Scarlett Johansson'un hamile olduğu ileri sürüldü.



Scarlett Johansson, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ryan Reynolds ile evlenmiş, ancak çiftin birlikteliği sadece 2 yıl sürmüştü.