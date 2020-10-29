Çiftin evliliğini duyuran Meals on Wheels America, kendi
yemeklerini yapamayan veya satın alamayan kişilerin evlerine yemek götüren bir
yardım kuruluşu ve çift, bu zor dönemde özellikle yaşlı insanlar için fark
yaratan kuruma dikkat çekmek için bu yöntemi tercih etti.
Johansson, daha önce Ryan Reynolds ve gazetecei Romain
Dauriac ile evlenmiş, Dauriac ile evliliğinden Rose ismini verdikleri bir kız
çocukları olmuştu. SNL'de baş senaristlerden biri olan ve Weekend Update’in eş sunucusu Jost’un ise ilk evliliği oldu.
Geçtiğimiz yıl hem Jojo Rabbit hem de Marriage Story ile
Oscar adaylığı alan Scarlett Johansson, Colin Jost ile 2017 yılında SNL’e konuk
olduktan sonra tanışmış, çift iki yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında
nişanlanmıştı.