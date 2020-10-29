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Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi

Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi

Geçtiğimiz yıl nişanlanan Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson ve SNL kadrosundan komedyen Colin Jost’un evlendiği Meals on Wheels America’nın hesabından yapılan duyuruya göre hafta sonu sade bir törenle evlendi.

Çiftin evliliğini duyuran Meals on Wheels America, kendi yemeklerini yapamayan veya satın alamayan kişilerin evlerine yemek götüren bir yardım kuruluşu ve çift, bu zor dönemde özellikle yaşlı insanlar için fark yaratan kuruma dikkat çekmek için bu yöntemi tercih etti.

Johansson, daha önce Ryan Reynolds ve gazetecei Romain Dauriac ile evlenmiş, Dauriac ile evliliğinden Rose ismini verdikleri bir kız çocukları olmuştu. SNL'de baş senaristlerden biri olan ve Weekend Update’in eş sunucusu Jost’un ise ilk evliliği oldu.

Geçtiğimiz yıl hem Jojo Rabbit hem de Marriage Story ile Oscar adaylığı alan Scarlett Johansson, Colin Jost ile 2017 yılında SNL’e konuk olduktan sonra tanışmış, çift iki yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında nişanlanmıştı.

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