Scarlett Johansson İstanbul'u karıştırdı

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Scarlett Johansson, eşi Romain Dauriac ile gizlice çıktığı İstanbul tatilinde objektiflerden kaçamadı.

Hürriyet'in haberine göre, Scarlett Johansson, geçen yıl gizlice evlendiği, 1 yaşındaki kızı Rose Dorothy’nin babası gazeteci Romain Dauriac ile İstanbul’a geldi. Çift, önceki akşam Ortaköy’de bir süre eğlendikten sonra gezintiye çıktı. Ancak patlayan flaşlar yüzünden sinirlenen Scarlett Johansson ve eşi ortalığı birbirine kattı. Ünlü oyuncu Johansson bir tezgahtan aldığı şalla yüzünü gizleyip, bir taksiye binerek uzaklaştı.