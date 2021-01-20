Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine geçecek oyuncu belli oldu

Engin Akyürek ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle çekimlere katılamamış ve yeni bölüm çekilememişti. Bu hafta oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle canlandırdığı Nare karakterine veda edeceği, hikayede değişiklikler yapılarak diziye devam edileceği ve Neslihan Atagül’ün yerine Tuba Büyüküstün’ün geçeceği duyuruldu.



Neslihan Atagül Nare'ye veda etti

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz” denildi.

Sefirin Kızı'na yeni oyuncu: Tuba Büyüküstün

Neslihan Atagül ise kendi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, “Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere…” diyerek diziye veda ettiğini duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sefirin Kızı (@sefirinkizidizi)'in paylaştığı bir gönderi

Daha önce Engin Akyürek ile Kara Para Aşk dizisinde başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün, bir süredir projelerde yer almıyordu. Bu haber hem hayranları hem de Sefirin Kızı’nı kaçırmadan takip eden izleyicileri çok sevindirdi. Kimi izleyiciler de Nare'nin yerini kimseniin tutamayacağını söyleyerek bu ayrılığa sitem etti.