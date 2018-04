Seks yaparak diyet!

Shahs of Sunset adlı reality show'un yıldızlarından Mercedes Javid, kilo verme sırrını seks yapmak olarak açıkladı

ABD 'de Bravo kanalında yayınlanan Shahs of Sunset adlı reality show'un yıldızlarından Mercedes Javid, geçen hafta objektif karşısına geçtiği mayo çekimiyle gündemde. İngiliz basınından The Daily Mail 'in sitesinde yer alan habere göre; çekilen fotoğraflarının photoshop ile inceltildiği iddialarını Javid "Bu doğru değil. Ben gerçekten de 10 kilo verdim" diyerek yalanladı.



42 yaşındaki Mercedes Javid'in kilo verme sırrı da dudak uçuklattı. Mercedes Javid "Kilo kaybımı eski moda diyet listelerine borçlu değilim. Sık sık seks yaptım ve bu sayede çok fazla kalori yaktım. Bu da benim kilo vermemi sağladı" dedi. Shahs of Sunset'ın en çok öne çıkan katılımcısı olan Mercedes Javid, sabahlara kadar süren çılgın partilere gitmeyi bıraktığını da sözlerine ekledi. Javid " İhtiyacım olandan fazla kalori aldığım bu partilere katılmamak da kilo vermeme yardımcı oldu" diye konuştu.