Serdar Ortaç bedduayı affetmedi!

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MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, Twitter'da kendisine "Defol git bir köşede öl" şeklinde beddua edilmesini affetmedi.

Sabah 'tan Orhan Yurtsever'in haberine göre; Ortaç'ın şikâyeti üzerine araştırma başlatan savcılık, Twitter 'da kendi ad ve soyadını kullanan Neslihan B.'ye (21) ulaştı. Şüphelinin yazının kendisine ait olmadığı yolundaki savunması, hesaptaki fotoğrafların kendisine çok benzemesi nedeniyle inandırıcı bulunmadı.



Neslihan B. savcının hesaptaki fotoğrafların kendisine benzediğini söylemesi üzerine "Kesinlikle fotoğraftaki kişi ben değilim, suçsuzum" diye konuştu. Savunmayı inandırıcı bulmayan savcılık Neslihan B. hakkında yayın yolu ile hakaret suçundan üç aydan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Neslihan B. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.