Serdar Ortaç'a MS teşhisi!

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Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Serdar Ortaç'a, MS hastalığı teşhisi konduğu ve kortizon tedavisine başlandığı iddia edildi

Sabah gazetesinin haberine göre; Hayatını İrlandalı Chloe ile birleştiren Serdar Ortaç cephesinden üzücü haber geldi. Bir süredir kas ağrılarından şikayet eden popçu, cuma günü Maslak Acıbadem Hastanesi'ne giderek muayene oldu. MS teşhisi konan Ortaç'a kortizon tedavisi uygulanmaya başlandı.



BİR GÜN SONRA SAHNEYE ÇIKTI

Hakkında bir süredir hasta olduğuna dair haberler çıkan Ortaç, bu iddiaları yalanlıyordu. Ünlü popçu, hastane çıkışı Kıbrıs'a hareket etti, cumartesi gecesi de Merit Park Hotel'de konser verdi. Sahneye smokinle çıkan sanatçı, sevenlerini 'İşim Olmaz' şarkısıyla selamladı.



'BENiM GİBİ 44 YIL BEKLEMEYİN'

Hayranlarına "Dünyaya bir kez geliyoruz!" diye seslenen Ortaç, herkesi ayağa kaldırıp en sevilen parçalarıyla dans ettirdi. Evliliğin çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Ortaç, "Hayatınızın aşkını bulun ve hemen evlenin. Benim gibi 44 yıl evliliği beklemeyin" tavsiyesinde bulundu.



MS NEDİR?

Haziran başında Chloe ile evlenen Serdar Ortaç'ın yakalandığı MS hastalığı; merkezi sinir sistemi rahatsızlığıdır. İleri vakalarda beynin, vücut fonksiyonlarını kontrol edememesiyle sonuçlanabiliyor.