Serdar Ortaç'ın 26 günlük eşi isyan etti!

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Serdar Ortaç'ın hastanedeki bitkin fotoğraflarını sürekli Twitter'a yüklemesi eşiyle arasını bozdu.

Posta 'nın haberine göre; MS teşhisi konulduktan sonra bunalıma giren, hastanedeki bitkin fotoğraflarını sürekli Twitter 'a yükleyen Serdar Ortaç'ın 26 günlük eşi Chloe sonunda bu duruma isyan etti.



Chloe “Yeter artık. Kendine gel. Sana ‘öl’ diyenleri bile paylaşıyorsun. Bu halde hastalığı yenemezsin” diye bağırdı. Serdar Ortaç’ın cep telefonunu da elinden almak istedi. Çift hastanede kavga etti. Serdar Ortaç daha sonra Twitter’a şunları yazdı: “Şu yalancı dünyada tek dostum yok.”