Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy ayrıldı mı?

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Medcezir dizisinin sevilen çifti Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un ayrıldığı iddia edildi.

Gazeteport'un haberine göçre; 'Medcezir' dizisinde iki aşığı canlandıran ve gerçek hayatta da aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın arasında bir süredir kara bulutların dolaştığı iddia ediliyor.



'Medcezir' dizisinin sezon finali yapmasına karşı henüz tatile çıkmayan yakışıklı oyuncu, uzun zamandır sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte görüntülenmiyor.Temmuz sıcaklarına rağmen İstanbul'da kalmayı tercih eden Ulusoy, önceki gün kız arkadaşlarıyla Yeniköy Sırçacı 14 adlı mekanda objektiflere takıldı. Önce kız arkadaşlarını mekandan uğurladı, ardından da kendisi ayrıldı. Gazetecilerin “Sevgilinizden ayrıldınız mı?” sorularına yanıt vermeyen Ulusoy’un sessizliği kafaları karıştırdı.