Sermiyan Midyat: Ölürsem söylerim

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Oyuncu Sermiyan Midyat, twitter'da hakkında çıkan 'öldü' haberlerine yine twitter'dan yanıt vererek 'ölmedim' dedi

Twitter ’da öldü haberleri çıkan son ünlü, oyuncu Sermiyan Midyat oldu. Midyat’ın ‘Emret Komutanım’ dizisinden kamuflajlı bir fotoğrafını paylaşarak ‘IŞİD’le girdiği çatışmada şehit oldu’ haberi yayan kullanıcılar, Midyat hakkında sahte haber fotoğrafları düzenleyerek paylaşıma soktu.



Troller, #AllahRahmetEylesinSermiyanMidyat hashtag’i de açarak ‘şaka’yı kısa sürede en çok konuşulanlar listesine yükseltti. Haberin yayılmasının ardından yine twitter üzerinden bir açıklama yapan Midyat, söylentiyi çıkaranlara tepki göstererek “Ölmedim! Bir insan hakkında öldü diye laf çıkarıp, bununla oyalanan insanları da hiç anlamadım. Neşeniz eksik olmasın! Siz çok yaşayın e mi. Yahu ölsem, öldüğümü kim niye saklasın? Borsa mı etkilenecek? Savaş mı çıkacak? Bir fani olarak yaşamaya devam etmekteyim Ölürsem söylerim!” dedi.