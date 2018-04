Altın Palmiye sahibini ararken filmler kadar törene katılan isimler de konuşuldu. Fransa’nın sahil şeridi yine bir şölene ev sahipliği yaptı.

FİLM FESTİVALLERİNİN EN PRESTİJLİSİ OLARAK KABUL EDİLEN CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER BEN BU YAZIYI YAZARKEN HENÜZ SAHİPLERİNİ BULMAMIŞTI. Siz yazıyı okurkense ödülü kaldıranlar sahneye çıkmış ve teşekkür konuşmalarını yapmış olacaklar. 17-28 Mayıs tarihlerinde 70’incisi gerçekleştirilen tören sonrasındaysa akıllarda yine filmler, oyuncular ve senaryolar kadar (belki de daha çok) kırmızı halının en’leri kalacak. Nuri Bilge Ceylan’ı adaylar hatta ödülü alanlar arasında görmeye alıştığımız törende bu defa onun yönetmenliğini yaptığı bir film yer almıyor. Bizim merakla beklediğimiz ise Fatih Akın’ın senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu The Fade haliyle. Film, Akın’ın 2007’de En İyi Senaryo ödülü aldığı Yaşamın Kıyısı’ndan sonra Cannes’a tekrar dönüşü diyebiliriz aslında. Bu yılın ‘farklı’ olarak yorumlanabilecek diğer detayı ise Nicole Kidman’ın üçü film, biri dizi olmak üzere dört farklı yapımla adaylar arasında olması galiba. The Beguiled ise bu projeler arasında en güçlü olanı olarak yorumlanıyor. Festivalin dikkat çeken isimleri arasında Cara Delevingne de var. Nasıl mı? Yok yok onun hikayesi bir filmin içerisinde geçmiyor. Festival sponsorları arasında yer alan bir dondurma markasının reklam yüzü olan Delevingne, güzelliğiyle en çok konuşulanların başında yer alıyor. Aynı markanın bizim ülkemiz için seçtiği isim ise Bensu Soral oldu. Ülke sınırlarında Cannes ile ilgili en çok yorumlanan isim de galiba o oldu. Biz Altın Palmiye’yi kimin aldığını merak ederken tören açılışı, partileri ve dedikodularıyla şimdiden gündeme oturdu.







EN ABARTI

Aishwarya Rai Buchchan abartının her zaman kötü olmadığının kanıtı gibiydi. 1994 dünya güzeli, Okja adlı filmin galasında giydiği Michael Cinco imzalı elbiseyle bütün kameraların ona dönmesini sağladı.







EN GÜZEL DURUŞ

49 yaşında parlamak diye buna denir! Nicole Kidman’ın Rodarte imzalı elbisesi ilk gala gününe ait. Abartısız dekoltesi ve fazla fazla ışıltısıyla asil duruşunun altını kalın bir çizgiyle çizen Kidman’ı çok beğendik.







EN CESUR

Bella Hadid bir şey yapmalıydı tabii! Ne oldu? Alexandre Gauthie imzalı bacak ve göğüs dekoltesi oldukça iddialı bir elbise ile Les Fantomes d’Ismael filminin galasına katıldı ve verdiği güzel frikik ile çok konuşuldu. Frikiğin güzeli olur mu demeyin, böyle oluyor!







EN ÇELİŞKİ YARATAN

Güzel mi çirkin mi bir türlü karar verilemeyen kıyafet Bensu Soral’ın Selma Çilek imzasını taşıyan elbisesi oldu. Bizim de kendi aramızda ortak bir karara ulaşamadığımızı söylesem yalan olmaz. Ama galiba kesin olan bir şey var o da Bensu’nun güzelliği.