Sette donuyordu

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Yakışıklı oyuncu Furkan Palalı, rol aldığı Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminin çekimlerinde zor anlar yaşadı.

"Somuncu Baba Aşkın Sırrı” filminin çekimleri için yaklaşıkAksaray’da bulunan Furkan Palalı, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen çekimlerde oldukça zor anlar yaşadı. Hasan Dağı’nda gün doğumuyla başlayan çekimlerde -10 derecede 12 saat çekim yapan Furkan Palalı, “Bu sahnelerin çekimleri için oyunculuk kariyerimin en zor sahnelerinden biriydi diyebilirim. Gerçekten çok üşüdüm, nefes almakta zorlandığım anlar oldu. Donma tehlikesi atlattım. Umarım güzel kareler çıkmıştır” dedi.