Oynadığı Behzat Ç. dizisi ile uzun süre adından söz ettiren oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Türkiye’de izleyicilerin ön yargılarla çok erken karar verdiğini ve sanatçıları birer ideolojik simge olarak gördüğünü söyledi.

MBC4 kanalında Zeynep Özek’in hazırladığı ‘Turki Ekstra’ programında vizyona kısa süre önce giren ‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ filminin başrol oyuncuları ile yapılan röportajlar yayınlandı. Filmde başrolde oynayan Erdal Beşikçioğlu, rol arkadaşı Sezin Akbaşoğulları için ‘Çok rahat bir partner’ dedi. Beşikçioğlu, "Öyle olduğu için de bir aşk filminde utanma duygumuzu ortadan kaldırdık açıkçası" dedi.Behzat Ç. dizisi ile televizyon izleyicisi tarafından beğenilen Beşikçioğlu, oyuncu olarak verilen görevi en iyi biçimde yerine getirmek istediğini anlatırken, şöyle devam etti:"Seyirci çok erken karar veriyor. Hikayeyi izlemeden ön yargı ile değerlendirmeye kalkıyor. Değerlendirirken bizleri ideolojik bir simge halinde değil de karakteri canlandıran oyun kişileri olarak görürlerse çok daha sağlıklı eleştiriler olacağını düşünüyorum."Filmde, ‘Müzeyyen’ karakterini canlandıran Sezin Akbaşoğulları da, böyle bir filmde birbirini tanıyan-bilen iki oyuncunun karşılıklı oynamasının bir avantaj olduğunu belirterek, "Benim için öyle oldu. Özellikle Erdal Beşikçioğlu gibi bir oyuncu ile birlikte oynamak da çok şahane bir şeydi" dedi.DHA