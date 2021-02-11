Şeyma Subaşı'nın son paylaşımları Stiltsville'den...

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Uzun süredir Miami'de tatil yapan ve orada ev alan Şeyma Subaşı, 4 Ocak'ta, yeni sevgilisi Mısırlı Mohammed Al Saloussi ilk fotoğraflarını paylaşmıştı.
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Şeyma Subaşı bu kez Stiltsvill'den yeni paylaşımlarda bulundu, altına "En sağlıklı, en mutlu, yararlı, sevilen, sevgi dolu, yumuşak, bilge ve güçlü. En iyi halimi hissediyorum" notunu düştü. Cape Florida sahilinden bir mil uzakta Stiltsville'de (Miami) sığ suların 10 metre üzerinde ahşap yapılar yer alıyor...
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Şeyma Subaşı, Ukraynalı model Daria Kyryliuk'in "Şimdiye kadarki en iyi vücut" yorumuna ise "No" yanıtını verdi.
Subaşı'nın son paylaşımları şöyle:
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Subaşı Miami'deki yaşamından, yattan bir kare paylaşmıştı.