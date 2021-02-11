Şeyma Subaşı'nın son paylaşımları Stiltsville'den...

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Şeyma Subaşı bu kez Stiltsvill'den yeni paylaşımlarda bulundu, altına "En sağlıklı, en mutlu, yararlı, sevilen, sevgi dolu, yumuşak, bilge ve güçlü. En iyi halimi hissediyorum" notunu düştü. Cape Florida sahilinden bir mil uzakta Stiltsville'de (Miami) sığ suların 10 metre üzerinde ahşap yapılar yer alıyor...