Sezen Aksu: Yetişkin erkek evladım var!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sezen Aksu, özel olarak kiraladığı tekneden denize girerken bikinili fotoğraflarının çekilmesi iddiasıyla yargılanan gazeteci Uğur Soysal hakkındaki şikayetinden vazgeçmedi

Ünlü sanatçıyı, görüntülenmek istemediği için tekne kiralamasına rağmen uzaktan rızası dışında fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Uğur Soysal, Aksu’nun şikayetinden vazgeçmemesi üzerine 3 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen sanık gazeteci Uğur Soysal ve şikayetçi Fatma Sezen Yıldırım (Sezen Aksu) katılmadı. Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, Sezen Aksu’nun avukatı Nuran Tatmaz şikayetlerinin devam ettiğini, sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Sanık avukatı Duygu Demirel de görevini ifa eden müvekkilinin suç kastı ile hareket etmediğini belirterek beraatini talep etti.



5 yıl denetim cezası

Hakim Onur Özsaraç kararında, sanık Uğur Soysal’ın özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği anlaşıldığından 150 gün adli para cezasına mahkum etti. Günlüğü 20 TL’den 3 bin lira olarak belirlenen adli para cezası, Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulanmasına çevrildi.



“Yetişkin erkek evladım var”

Ünlü ses sanatçısı Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos 2012 tarihinde Bodrum’da özel olarak kiraladığı tekneden denize girerken bikinili olarak görüntülenmiş ve bu fotoğraflar da bir gazetede yayımlanmıştı. Olayın ardından savcılığa başvuran Aksu, yetişkin bir erkek evladı bulunduğunu, özel yaşamına giyim kuşamında olağanüstü dikkat gösterdiğini belirterek bikinili fotoğraflarının çekilmesi ve alaycı ifadelerle servis edilmesinin kabul edilmez olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu.



Duruşma öncesi gizlice ifade verdi

İstanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasından bir gün önce adliyeye gelen ünlü sanatçı celse arası ifadesini verdi. “1975 yılından beri kamuoyunda tanınan bir sanatçıyım. Sadece sanatıyla ön planda olmayı arzu ediyorum. Özel tekne kiralayarak denize girmekteki amacım görüntülenmek istemeyişimdi. Fotoğraflar rızam dışında ve uzaktan çekildi” şeklindeki daha önceki ifadesini tekrar eden Sezen Aksu, “şikayetçiyim ve uzlaşmak da istemiyorum” dedi.