Sezen Aksu'nun İzmir' de yaşayan ve geçtiğimiz pazar günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan annesi Şehriban Yıldırım yoğun bakımda.





91 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. Alp Demireller, Yıldırım'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.Sezen Aksu'nun annesi, emekli Fen Bilgisi öğretmeni Şehriban Yıldırım geçen pazar evinde fenalaştı. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan Yıldırım'ın hastaneye ilk geldiği güne göre durumunun daha iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demireller, "Şehriban hanım, solunum güçlüğü ve kan basıncında düşme nedeniyle bir üniversite hastanesine götürülmüş. Oradaki ilk müdahalenin ardından hastanemize getirildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor ve durumu ciddiyetini koruyor. Geldiği güne göre durumu daha iyi ancak hala solunum cihazına bağlı. Yaşlılığa bağlı bir takım rahatsızlıkları var, şu an en önemlisi solunumu sağlamak ve tansiyonunun düşmesini engellemek için ilaç veriliyor. Yoğun bakımdaki doktor arkadaşlarımız annesinin durumuyla ilgili sık sık Sezen hanıma bilgi veriyor. Hastanemizden ayrılmadan annesini bekliyor" dedi.