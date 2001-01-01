Sharon Stone hastaneye kaldırıldı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

56 yaşındaki ünlü oyuncu Sharon Stone'un hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

Sharon Stone'un bu ay başında AIDS için çalışan amFAR yararına düzenlenen galaya ev sahipliği yaptığı Brezilya'da hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Haftalık National Enquirer Dergisi'nin 5 Mayıs'ta piyasaya çıkacak sayısında yer alan habere göre, felç geçirdiği öne sürülen 56 yaşındaki oyuncu hastanede iki gün tedavi gördü. Sao Paulo kentindeki başka kaynaklar ise Stone'un enfeksiyon veya ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırıldığını yazdı. 2001'de beyin kanaması geçiren Sharon Stone'un durumuyla ilgili hanüz bir açıklama yapılmadı.