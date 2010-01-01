Şiddet gören kadınlar için seferber oldu!

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Kosova'da şiddet gören kadınlar için Kosova genelinde başlatılan imza kampanyasında 1 haftada 130 bin imza toplandı. İmzaları BM'ye Angelina Jolie'nin de içinde olduğu bir heyet teslim edecek. İşte kampanyada istenen 4 talep...

Kosova Başbakan Yardımcısı Edita Tahiri’nin başında bulunduğu kadın milletvekilleri forumunun Kosova’da şiddet gören kadınlarla ilgili imza kamqanyası sona erdi. İmza kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Edita Tahiri, 'Kosova Savaşı'nda Şiddet Gören Kadınlar İçin Uluslararası Destek İstiyoruz' adı verilen imza kampanyasına katılanlara teşekkür etti. Tahiri, "BM'ye baş vurmak için amaçladığımız 100 bin imzanın üzerinde imza toplanması Kosova halkının bu konuda ne kadar hassas olduğunu en iyi bir şekilde göstermiş oldu" dedi.



Tahiri, toplanan imzaları en kısa zamanda New York'a giderek BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a teslim edeceklerini ifade ederken, şöyle konuştu: "İmzaların tesliminde yanımızda sinema oyuncusu Angelina Jolie de bulunacağından ötürü mutluyuz. Ban Ki Moon'dan tarafsız bir uluslar arası adalet sisteminin kurulması ve bunun sonucunda suçluların adalet önüne çıkarılmaları talebinde bulunacağız."



SIRBİSTAN’DAN TEPKİ VAR

Kosova'da düzenlen imza kampanyası Sırbistan'da ise tepkiyle karşılandı. Kosova savaşı sırasında kadınlara uygulanan şiddetin soruşturulması için BM'ye 100 bin imzanın teslim edilmesi gerekiyordu. İmza kapmayasına İngiltere eski Dışişleri Bakanı William Hague ve sinema oyuncusu Angelina Jolie tarafından da destek gelmişti . İmza kampanyası sırasında birçok dünya liderinden ve sanatçılardan da destek gelmişti. Kosova savaşında 10 binin üzerinde kadın şiddette maruz kalmıştı.



KOSOVALI KADINLAR NE İSTİYOR?

Kosova Başbakan Yardımcısı Edita Tahiri'nin taleplerini şöyle sıralamıştı: "İlk talebimiz son Kosova savaşında şiddet gören kadınlar için uluslararası destektir. İkincisi, BM Genel Sekreteri'ne Kosova savaşı sırasında kadınlara uygulanan şiddet için soruşturma başlatılması ile biran önce konuyla ilgili bir rapor yayınlanmasıdır. Üçüncüsü, bu şiddetin ve soykırımın sorumlularının bir an önce adaletin karşısına çıkarılmasıdır. Ve son olarak da savaşta şiddet görmüş kadınların haklarını savunacak tarafsız bir uluslararası adalet sisteminin kurulması talebimizdir."



‘KAN VE BAL ÜLKESİNDE...’

2010 yılında da Bosna-Hersek’e gelmiş ve BM Yüksek Komiserliğinin iyi niyet elçisi olarak Gorajde kentindeki mülteci kamplarını ziyaret etmişti. Ünlü oyuncu Jolie, daha sonra da Bosna savaşında bir Sırbın tecavüzüne uğrayan kadının hikayesinin anlattığı “Kan ve Bal Ülkesinde” adlı filmin yönetmenliğini yapmış ve filmin galasını Saraybosna’da halkla birlikte izlemişti. Angelina Jolie, 2011 yılında da Saraybosna Film Festivali’ne katılmıştı.