20.yy’ın en önemli bilim insanlarından olan Freud, 6 Mayıs 1856 yılında doğdu. Psikanaliz kuramını kurucusu olan Sigmund Freud’un adını, kişilik, cinsellik ve bilinç üzerine söylemleri sayesinde hemen herkes bir şekilde duymuştur.

Hatta sıkıntısın�� anlatan bir arkadaşımıza akıl vermek için çekinmeden “Freud’a göre…” diyerek cümleler kurarız. Sekiz kardeşin en büyüğü olan Sigmund Freud, annesi tarafından özel olarak ilgilenilen ve kayırılan birisiydi. Bu durumun ileride başarılı olmakla ilgili bir bağlantısının olduğunu da söylemiştir.



1- Kadınlarla arası pek iyi değildi

Kadınların güvenilir olmadığını düşünen Freud, hayatı boyunca kadınların ve erkeklerin karakteristik farklılıkları üzerine araştırmalar yaptı. Kadınların modern yaşamda sürekli huzursuz ve yetersiz hissettiğini savunan Freud, bu duruma neden olarak da penis yoksunluğunu göstermiştir. Günümüzde pek geçerliliği olmayan bu düşünceye karşı o dönem büyük bir sempati olmuştur.







2- Kokain kullandı

12 yıla yakın bir süre kokain kullanan Freud, bu maddenin zararlarının ortaya çıkmasıyla ufak bir itibar kaybı yaşayarak, bağımlılığını sonlandırmıştır. İleri ki dönemlerde kokaini popüler hale getirmekle de suçlanan Freud, maddenin antidepresan özelliği üzerine araştırmalar yapmıştır.







3- Günde 20’den fazla puro içerdi

Hayatının büyük kısmında tütün bağımlısı olarak yaşayan Freud, günde 20’ye yakın puro içmesiyle tanınırdı. Hayatın son dönemlerinde ağız içi kanserine yakalanan ve 30’dan fazla ameliyat olan Freud, hastalığın tümüyle yayılmasının ardından ötenazi isteyerek hayatını sona erdirmiştir.







4- Naziler tarafından sürgün edildi

Yahudi olması nedeniyle Naziler tarafından Avusturya’dan sürülen Freud’un ailesi onun kadar şanslı değildi. 4 kardeşi toplama kamplarına götürüldü ve orada yaşamlarını yitirdiler. Sigmund Freud ise bu felaketlerden kitaplarının toplatılıp, yakılmasıyla kurtuldu.



