Sıla konseri

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Sıla, şarkılarıyla coşturdu...

Bu yıl sekizincisi düzenlenen GNCFEST kapsamında 26 Eylül’den bu yana Erzurum, Adana, Konya, Eskişehir ve Bursa'da yüzbinlerce hayranıyla buluşan Sıla, dün akşam İstanbullu hayranlarına çok özel bir müzik ziyafeti verdi. Ülker Sports Arena'da gerçekleşen konserde Sıla'dan önce Model sahne alarak izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Konserin açılışı "Bana Biraz Renk Ver" şarkısıyla yapan Sıla, yaklaşık 10 bin kişinin kendisini dinlemeye geldiği konserde aralıksız iki saat boyunca sahnede kaldı.