Sıla, "Heybeden Şarkılar" konserlerinin ikinci serisini 20-21 Ocak'ta gerçekleştirdi.

Alışılagelmiş Sıla konserlerinin repertuvarının dışında özel bir seçki ve farklı aranjelerle sahne alan Sıla'ya bu konserlerde de müzikseverlerin ilgisi büyüktü.



Tamamını albümlerinin kronolojik sırasına göre hazırladığı "Heybeden Şarkılar" konserlerinin açılışını “Epeydir çalmadığımız, özlediğimiz şarkılar vardı. "Böyle birşey yapmalıyız" diyerek bu konserleri yapmaya karar verdik. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle yapan Sıla, tüm müzisyen arkadaşlarını tek tek sahneye davet etti.



Dokuz yıllık müzik kariyerinde yayınladığı altı stüdyo albümde yer alan şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendiren Sıla, albümlerindeki şarkıların yanı sıra; sözü ve bestesi kendisine ait olan “Dağınık Yatak” ve “Gönlümün Efendisi” şarkılarını da kendi yorumuyla sahneye taşıdı. Riff Cohen’in Fransızca seslendirdiği “Helas” şarkısını da kendi yorumuyla dinleyicilerle buluşturan Sıla, sahnede kaldığı 3 saat boyunca 40 şark�� seslendirdi.



Sıla, 4 Şubat'ta tekrar Maslak TİM Show Center’da dinleyicilerle buluşacak. Sanatçı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Heybeden Şarkılar" konseriyle Ankara Congressium'da sahne alacak.

