Sinem Kobal İbrahim Çelikkol'un ailesiyle tanıştı

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4 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sinem Kobal-İbrahim Çelikkol çifti birlikte İzmir'e gidip, Çelikkol'un ailesine bayram ziyareti yaptı.

Arda Turan’la evliliğin eşinden dönen Sinem Kobal, bir süre önce Riva’da bir kafede İbrahim Çelikkol’la hayli samimi bir şekilde görüntülenmişti. Kobal, “Sadece arkadaşız” dedi ama çiftin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuldu. Kobal ve Çelikkol bayram tatilinde birlikte İzmir ’e uçtu. Çelikkol’un sevgilisiyle birlikte Dikili’de yaşayan ailesine bayram ziyareti yaptığı öğrenildi. İzmir’de iki gün kalan sevgililer beraber İstanbul ’a döndü.



ASSOS'TA TATİL YAPTILAR

Öte yandan önce menajer Ayşe Barım’ın doğum gününü kutlamak için Ayvalık’a giden ikili, daha sonra Assos’a geçti. Kobal ve Çelikkol’un birlikte tatil yaptığını ortaya çıkaran ise konakladıkları Kartal Yuvası Kayalar Terrace Otel’in çalışanı oldu. İbrahim Çelikkol’la hatıra fotoğrafı çektiren genç personel, o kareyi sosyal medyada “#selenaylageldi” hashtag’iyle paylaştı. Sinem Kobal, “Selena” dizisinde başroldeydi. Çift, 30 Mart’ta Riva’da bir kafede el ele, göz göze yakalanmıştı. Çelikkol ilişkiyi yalanlamamış, Kobal ‘Arkadaşız’ demişti.