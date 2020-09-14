Doğum yapmasına günler kala Sinem Kobal hamilelik fotoğraflarını yayınladı!

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında Ayvalık'ta evlenen Sinem Kobal, bugün hayranlarının uzun zamandır beklediği paylaşımı yaptı! Instagram üzerinden hamilelik fotoğraflarını paylaşan oyuncunun hayranları kısa sürede yüzlerce yorum yaparak, ilk bebeklerini bekleyen çifti tebrik etti.

Hamileliğini evinde ve gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Sinem Kobal, şu an sekiz aylık hamile ve bebeğin yakın zamanda dünyaya gelmesi bekleniyor. Evinin bahçesinde şık bir konseptte hamileliğinden anı kalmasını istediği için çekim gerçekleştiren Kobal, kendini işinin uzmanı olan profesyonellerin yetenekli ellerine bıraktı!

Fotoğrafları ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın çektiği çekimde, Kobal'ın saçlarını İbrahim Zengin, makyajını Ali Rıza Özdemir hazırlamış ve stylingi ise Erkan Altunay yapmış.