Soğuk hava dinlemedi

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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ni soğuk havaya rağmen dolduran binlerce hayranının karşısına çıkan Demet Akalın, kendisini izlemeye gelenlere bol sürpriz hazırladı.

Demet Akalın'ı izleyenler arasında Bülent Seyhan, Büşra Pekin, Özlem Yıldız, Özgür Aras, Sezer Derelioğlu ve Erol Köse gibi isimler vardı. Demet Akalın bir ara yapımcısı Bülent Seyhana seslenerek, "Artık albüm yok, İtalya'ya yerleşmeye karar verdim" diyerek seslendi bu sözler üzerine hayranları buna tepki göstererek asla kendisini bırakmayacaklarını söyledi.