Şok eden itiraf

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Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett geçmişte kadınlarla da aşk ilişkisi yaşadığını söyledi.

Cate Blanchett geçmişte kadınlarla da aşk ilişkisi yaşadığını söyledi. Senaryo yazarı Andrew Upton ile evli olan 45 yaşındaki Blanchett, Variety dergisine bir röportaj verdi.

Yeni filmi Carol'da biseksüel bir kahramanı canlandıran Cate Blanchett muhabirin "Bu sizin bu alandaki ilk deneyiminiz mi" sorusuna "Sinemada mı gerçek hayatta mı" sorusuyla yanıt verdi ve daha sonra da gerçek hayatta pek çok kez kadınlarla ilişki yaşadığını açıkladı.