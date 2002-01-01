Sonunda sattı

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Leonardo DiCaprio, uzun süredir satmaya çalıştığı Malibu’daki evini sattı.

Leonardo DiCaprio, satılmadığı için iki kez fiyatını düşürdüğü Malibu’daki denize sıfır malikanesini en sonunda satmayı başardı. DiCaprio, Malibu Colony’de bulunan iki konuk evine sahip malikanesini ilk olarak 2012 yılında satışa çıkarmıştı. Fakat aktör, 23 milyon dolar istediği malikanesine alıcı bulunamayınca istediği rakamı 18.9 milyon dolara düşürmüştü.

Fiyat indiriminin ardından yine bir alıcı çıkmaması, aktörün bir kez daha indirime gitmesine yol açtı. DiCaprio, 2002 yılında 6 milyon dolara aldığı evi 17.4 milyon dolara sattı.

