Rosa karakteri olarak karşımıza çıkacak Sophia Loren, Nazi soykırımından kurtulmuş ve kimsesiz çocuklara yardım eden bir kadını canlandıracak. Rengarenk İtalyan liman şehri Bari’de, 12 yaşındaki Senegalli yetim Momo’yla yolları kesişen Madam Rosa ve Momo’nun hikayesi, bizi muhtemelen sıcak bir aile hayatına götürecek.
Peki 86 yaşındaki Sophia Loren’i bunca yıldan sonra kamera
karşısına geçmeye kim ikna etmiş olabilir? Filmin yönetmeni başroldeki Sophia
Loren’in oğlu Edoardo Ponti! Film bazı sinemalarda gösterilecek ancak 13
Kasım’da Netflix izleyicisiyle buluşacak.