Oscar ödüllü İtalyan oyuncu Sophia Loren, Netflix’in The Life Ahead filmiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Rosa karakteri olarak karşımıza çıkacak Sophia Loren, Nazi soykırımından kurtulmuş ve kimsesiz çocuklara yardım eden bir kadını canlandıracak. Rengarenk İtalyan liman şehri Bari’de, 12 yaşındaki Senegalli yetim Momo’yla yolları kesişen Madam Rosa ve Momo’nun hikayesi, bizi muhtemelen sıcak bir aile hayatına götürecek.

Peki 86 yaşındaki Sophia Loren’i bunca yıldan sonra kamera karşısına geçmeye kim ikna etmiş olabilir? Filmin yönetmeni başroldeki Sophia Loren’in oğlu Edoardo Ponti! Film bazı sinemalarda gösterilecek ancak 13 Kasım’da Netflix izleyicisiyle buluşacak.