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Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı!

Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı!

Instagram hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyuran sosyal medya fenomeni Reynmen, temasa geçtiği kişilerin de test yaptırmasını önerdi.

Sosyal medyada Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş, bir yandan Instagram takipçileriyle durumunu paylaşırken diğer yandan  "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" diyerek, görüştüğü kişileri uyardı.


Nasıl hissettiğini anlatan Reynmen, "Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi.

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