Standartların dışında kalanlar

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Şükrü Özyıldız, Buğra Gülsoy, İlker Kaleli, Metin Akdülger ve Fırat Çelik. Onlar şu sıralar en beğendiğimiz ve en sevdiklerimiz! Bir ortak noktaları daha var; normların dışında kalıyorlar. Karakteristik yapılarının yanı sıra herkesin bilmediği özellikleriyle ve sözleriyle de klasik çizgilerin dışına çıkmayı başarıyorlar.

Buğra Gülsoy ve mimarlık

Ressam bir annenin ve inşaat mühendisi bir babanın oğlu olan Gülsoy’un, Kıbrıs’a Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne mimarlık okumak üzere gittiğini biliyor muydunuz? Ve geriye tiyatrocu, kısa film yönetmeni, oyuncu ve festival direktörü olarak döndüğünü? “Çizmeyi, kendime bir dünya yaratmayı hep sevmişimdir” diyen Gülsoy, mimarlık okuduğu dönemde tiyatrodan da hiçbir zaman vazgeçmiyor. İçindeki bu bitmeyen tutku da onu bugün bir mimar olarak tanımamızın önüne geçiyor. “Mimarlığı seviyordum ama mezun olduktan sonra ustam Mehmet Ulubatlı’dan tiyatroyu öğrenmeyi kafaya koydum. İçimden hep, ‘Nasıl olsa mimarlık diplomam var’ dedim ve tiyatroyu aktif olarak öğrenebilme şansını kaçırmak istemedim. Belki de kendimi çizerken değil de, tiyatro yaparken daha iyi ifade edebileceğimi hissetmişimdir.”



