Stant başında satış yapacak

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Bengü, kliplerinde ve sahnede giydiği kıyafetlerini Kansersiz Yaşam Derneği yararına bağışladı

Güzel şarkıcı Bengü, derneğin düzenlediği Alışveriş YAŞA-TIR şenliğinde tüm gün stant başında durarak satış için destek verecek. 1 Nisan’da Shangri La Bosphorus Oteli’nin balo salonundaki etkinlikte Bengü’nün seçtiği en özel parçalar sergilenecek.

Bengü önceki gün bir mekan çıkışında Akın Altan’la görüntülenmesiyle ilgili de basın açıklaması yaptı: “Üniversite arkadaşlarımla gittiğim mekanda medeni şekilde ayrıldığım ve arkadaşlık çerçevesinde ilişkimizin devam ettiği Akın Altan ile karşılaşıp konuştuk. Yanlış yorumlanmayacağını arzu ederim.”